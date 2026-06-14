В Смоленской области при падении обломков БПЛА пострадала пожилая женщина

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пожилая женщина пострадала при падении обломков БПЛА на частный дом в Вязьме в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин.

Губернатор добавил, что в настоящее время местная жительница находится в больнице, ее состояние стабильное, врачи оказывают всю необходимую помощь.