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В Смоленской области при падении обломков БПЛА пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 14.06.2026
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08:54 14.06.2026 (обновлено: 09:04 14.06.2026)
В Смоленской области при падении обломков БПЛА пострадала пожилая женщина

Анохин: в Смоленской области при падении обломков БПЛА на дом пострадала женщина

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© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Вязьме Смоленской области при падении обломков БПЛА на частный дом пострадала пожилая женщина.
  • Состояние пострадавшей стабильное, она находится в больнице, пожар локализован, на месте работают сотрудники МЧС и оперативные службы.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пожилая женщина пострадала при падении обломков БПЛА на частный дом в Вязьме в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин.
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"Уважаемые жители Смоленской области. Сегодня ночью ВСУ предприняли атаку на наш регион. В Вязьме в результате падения обломков беспилотника произошло повреждение и возгорание частного жилого дома. К сожалению, пострадала пожилая женщина", - написал Анохин в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что в настоящее время местная жительница находится в больнице, ее состояние стабильное, врачи оказывают всю необходимую помощь.
На текущий момент пожар локализован, отметил Анохин. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и оперативные службы.
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