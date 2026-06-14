В Смоленской области при падении обломков БПЛА пострадала пожилая женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Вязьме Смоленской области при падении обломков БПЛА на частный дом пострадала пожилая женщина.
- Состояние пострадавшей стабильное, она находится в больнице, пожар локализован, на месте работают сотрудники МЧС и оперативные службы.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пожилая женщина пострадала при падении обломков БПЛА на частный дом в Вязьме в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин.
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"Уважаемые жители Смоленской области. Сегодня ночью ВСУ предприняли атаку на наш регион. В Вязьме в результате падения обломков беспилотника произошло повреждение и возгорание частного жилого дома. К сожалению, пострадала пожилая женщина", - написал Анохин в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что в настоящее время местная жительница находится в больнице, ее состояние стабильное, врачи оказывают всю необходимую помощь.
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