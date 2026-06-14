Власти Москвы рассказали, где в столице растет борщевик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Проблема с опасным борщевиком Сосновского сохраняется в новой Москве.
- Борщевик отслеживают через космические снимки и видеокамеры и уничтожают.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Проблема с опасным борщевиком Сосновского пока сохраняется в новой Москве, но его отслеживают через космические снимки и видеокамеры и уничтожают, сообщила в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.
По ее словам, Москва активно борется с растениями-паразитами, которые подавляют естественную экосистему города.
"Мы научились борщевик определять посредством объективного контроля - через космические снимки, через ряд видеокамер. И мы эти места определяем, фиксируем локализацию и борщевик удаляем. Если брать границы старой Москвы, то уже это единичные локации, но если брать новую Москву, то в некоторых локациях проблематика сохраняется", - рассказала Урожаева.
Глава департамента подчеркнула, что город продвинулся в части химических методов борьбы с борщевиком.
"Он тоже непростой противник, но я думаю, мы справимся", - подчеркнула Урожаева.