Раскрыто, на сколько в мае подешевели овощи для борща

Краткий пересказ от РИА ИИ Овощи для борщевого набора в России по итогам мая подешевели в среднем на треть.

Картофель за год подешевел на 40%, капуста — на 36%, свекла — на 35%, репчатый лук — на 33%, морковь — на 8%.

В мае покупка овощей для приготовления трех литров борща обошлась бы в 59 рублей против 88 рублей годом ранее.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Овощи для борщевого набора в России по итогам мая подешевели в среднем на треть, при этом сильнее всего снизились цены на картофель, подсчитало РИА Новости, изучив данные статистики.

Так, стоимость картофеля в мае составила 57 рублей за килограмм, а в прошлом году было 95 рублей, то есть за год она снизилась на 40%. Капуста подешевела за год на 36% - до 51 рубля с 79 рублей. При этом стоимость свеклы в конце весны оказалась на 35% меньше, чем годом ранее - 49,5 рубля.

Кроме того, на 33% снизились цены на репчатый лук, до 50 рублей за килограмм, а на морковь - на 8%, до 61 рубля.