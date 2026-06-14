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Раскрыто, на сколько в мае подешевели овощи для борща - РИА Новости, 14.06.2026
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00:52 14.06.2026
Раскрыто, на сколько в мае подешевели овощи для борща

РИА Новости: овощи для борща в России подешевели на треть

© iStock.com / MarynaVoronovaБорщ
Борщ - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© iStock.com / MarynaVoronova
Борщ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Овощи для борщевого набора в России по итогам мая подешевели в среднем на треть.
  • Картофель за год подешевел на 40%, капуста — на 36%, свекла — на 35%, репчатый лук — на 33%, морковь — на 8%.
  • В мае покупка овощей для приготовления трех литров борща обошлась бы в 59 рублей против 88 рублей годом ранее.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Овощи для борщевого набора в России по итогам мая подешевели в среднем на треть, при этом сильнее всего снизились цены на картофель, подсчитало РИА Новости, изучив данные статистики.
Так, стоимость картофеля в мае составила 57 рублей за килограмм, а в прошлом году было 95 рублей, то есть за год она снизилась на 40%. Капуста подешевела за год на 36% - до 51 рубля с 79 рублей. При этом стоимость свеклы в конце весны оказалась на 35% меньше, чем годом ранее - 49,5 рубля.
Кроме того, на 33% снизились цены на репчатый лук, до 50 рублей за килограмм, а на морковь - на 8%, до 61 рубля.
Для приготовления трех литров борща по традиционному рецепту требуется по 300 граммов картофеля и капусты, по 200 граммов моркови и свеклы, 100 граммов репчатого лука. Таким образом, покупка овощей для приготовления борща обошлась бы в мае в 59 рублей против 88 рублей годом ранее.
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