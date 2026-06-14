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В Самаре подростка спасли из загоревшейся пятиэтажки - РИА Новости, 14.06.2026
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21:43 14.06.2026
В Самаре подростка спасли из загоревшейся пятиэтажки

Бородин: подросток спасен из загоревшейся пятиэтажки в Самаре

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самаре произошел пожар в пятиэтажном доме на улице 22-го Партсъезда, дом №20, возгорание началось в магазине на первом этаже и распространилось на верхние жилые этажи.
  • Подростка спасли из горящего дома, организована эвакуация жителей.
САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости. Подростка спасли из пятиэтажного дома в Самаре, где произошел пожар на первом этаже с распространением на квартиры, сообщил глава Советского района Самары Вадим Бородин.
Ранее в ГУМЧС сообщили, что на первом этаже дома №20 по улице 22-го Партсъезда произошло возгорание в магазине с переходом на верхние жилые этажи. Для тушения пожара привлечены 68 специалистов и 19 единиц техники
"На месте вместе со мной находятся руководитель управления гражданской защиты администрации городского округа Самара Евгений Вдовин и начальник Управления МВД России по Самаре Дмитрий Урюпин. Организована эвакуация жителей, спасен ребенок-подросток", - написал глава района в канале на платформе "Макс".
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ПроисшествияСамараМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Советский район
 
 
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