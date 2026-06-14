В Самаре подростка спасли из загоревшейся пятиэтажки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Самаре произошел пожар в пятиэтажном доме на улице 22-го Партсъезда, дом №20, возгорание началось в магазине на первом этаже и распространилось на верхние жилые этажи.
- Подростка спасли из горящего дома, организована эвакуация жителей.
САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости. Подростка спасли из пятиэтажного дома в Самаре, где произошел пожар на первом этаже с распространением на квартиры, сообщил глава Советского района Самары Вадим Бородин.
Ранее в ГУМЧС сообщили, что на первом этаже дома №20 по улице 22-го Партсъезда произошло возгорание в магазине с переходом на верхние жилые этажи. Для тушения пожара привлечены 68 специалистов и 19 единиц техники
"На месте вместе со мной находятся руководитель управления гражданской защиты администрации городского округа Самара Евгений Вдовин и начальник Управления МВД России по Самаре Дмитрий Урюпин. Организована эвакуация жителей, спасен ребенок-подросток", - написал глава района в канале на платформе "Макс".