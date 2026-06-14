Безруков и Бутман сымпровизировали на стихотворения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народный артист России Сергей Безруков и Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана выступили на закрытии Moscow Jazz Festival.
- В финале вечера актер продекламировал стихотворения Константина Симонова "Жди меня" и Роберта Рождественского "Послевоенная песня", а музыканты создали музыкальное обрамление.
- Выступление вызвало овации зрителей.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Народный артист России Сергей Безруков и Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста РФ Игоря Бутмана на закрытии Moscow Jazz Festival сымпровизировали на стихотворения Константина Симонова "Жди меня" и Роберта Рождественского "Послевоенная песня", передает корреспондент РИА Новости.
"Мы с Игорем знакомы тысячу лет, но сегодня наконец-то вместе выступили. Джаз - это импровизация. Если да, то, Игорь, сможешь? Олег, подхватишь? Сегодня прозвучал "Плач Ярославны", сейчас будет мужской ответ - знаменитое стихотворение Константина Симонова, которое я очень люблю. Мне кажется, оно очень подходит сегодняшней теме", - сказал Безруков со сцены.
Сергей Безруков представил невероятно проникновенное прочтение известных строчек стихотворения "Жди меня", написанного Симоновым летом 1941 года. Музыкальное обрамление создали Игорь Бутман на саксофоне, Олег Аккуратов на фортепиано, Николай Затолочный на контрабасе и Эдуард Зизак на ударных.
На этом импровизация не закончилась: "Продолжаем импровизировать!" - сказал Безруков. Актер продекламировал строчки из стихотворения Роберта Рождественского "Послевоенная песня". После чего весь зал встал и одарил артистов бурными овациями.
Moscow Jazz Festival прошел в этом году с 8 по 14 июня. Проект реализуется при поддержке департамента культуры Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.