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Безруков и Бутман сымпровизировали на стихотворения - РИА Новости, 14.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:40 14.06.2026
Безруков и Бутман сымпровизировали на стихотворения

Безруков и Бутман сымпровизировали на стихотворения Симонова и Рождественского

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСергей Безруков
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист России Сергей Безруков и Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана выступили на закрытии Moscow Jazz Festival.
  • В финале вечера актер продекламировал стихотворения Константина Симонова "Жди меня" и Роберта Рождественского "Послевоенная песня", а музыканты создали музыкальное обрамление.
  • Выступление вызвало овации зрителей.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Народный артист России Сергей Безруков и Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста РФ Игоря Бутмана на закрытии Moscow Jazz Festival сымпровизировали на стихотворения Константина Симонова "Жди меня" и Роберта Рождественского "Послевоенная песня", передает корреспондент РИА Новости.
Закрытие Moscow Jazz Festival прошло в Концертном зале имени Чайковского в Москве в воскресенье. Зрители не хотели расставаться с любимыми артистами и отпускать их со сцены, поэтому Безруков и Бутман решили подарить им небольшую импровизацию, которая прозвучала в финале вечера.
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"Мы с Игорем знакомы тысячу лет, но сегодня наконец-то вместе выступили. Джаз - это импровизация. Если да, то, Игорь, сможешь? Олег, подхватишь? Сегодня прозвучал "Плач Ярославны", сейчас будет мужской ответ - знаменитое стихотворение Константина Симонова, которое я очень люблю. Мне кажется, оно очень подходит сегодняшней теме", - сказал Безруков со сцены.
Сергей Безруков представил невероятно проникновенное прочтение известных строчек стихотворения "Жди меня", написанного Симоновым летом 1941 года. Музыкальное обрамление создали Игорь Бутман на саксофоне, Олег Аккуратов на фортепиано, Николай Затолочный на контрабасе и Эдуард Зизак на ударных.
На этом импровизация не закончилась: "Продолжаем импровизировать!" - сказал Безруков. Актер продекламировал строчки из стихотворения Роберта Рождественского "Послевоенная песня". После чего весь зал встал и одарил артистов бурными овациями.
Moscow Jazz Festival прошел в этом году с 8 по 14 июня. Проект реализуется при поддержке департамента культуры Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.
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КультураМоскваСергей БезруковИгорь Бутман
 
 
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