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Российские военные "Геранями" поразили пункт управления дронами ВСУ в ДНР - РИА Новости, 14.06.2026
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11:13 14.06.2026 (обновлено: 17:32 14.06.2026)
Российские военные "Геранями" поразили пункт управления дронами ВСУ в ДНР

Российские военные "Геранями" поразили пункт управления БПЛА ВСУ у Новогришино

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты российских войск беспилотных систем поразили украинский пункт управления беспилотниками в районе Новогришино в ДНР..
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Специалисты российских войск беспилотных систем с помощью дронов "Герань" поразили украинский пункт управления беспилотниками в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Как отмечается в сообщении Минобороны, пункт управления беспилотниками ВСУ был поражен специалистами войск беспилотных систем с применением аппаратов "Герань" в районе населенного пункта Новогришино ДНР.
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