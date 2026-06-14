Российские военные "Геранями" поразили пункт управления дронами ВСУ в ДНР

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Специалисты российских войск беспилотных систем с помощью дронов "Герань" поразили украинский пункт управления беспилотниками в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается в сообщении Минобороны, пункт управления беспилотниками ВСУ был поражен специалистами войск беспилотных систем с применением аппаратов "Герань" в районе населенного пункта Новогришино ДНР.