ПВО ночью сбила 249 украинских беспилотников

"В течение ночи в период с 20.00 мск <...> до 7.00 мск <...> дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — указывает ведомство.

Так, атаке подверглись Белгородская, Брянская, Курская и Воронежская области. Также дроны были нейтрализованы в небе над Астраханской, Владимирской, Орловской, Тульской и Калужской областями, а также Крымом и Азовским морем. Системы ПВО срабатывали и в Ростовской, Рязанской, Тверской, Ярославской, Костромской областями.