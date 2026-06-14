ПВО ночью сбила 249 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО в течение прошедшей ночи сбили 249 украинских беспилотников.
- Дроны были сбиты над несколькими областями России, Крымом и Азовским морем.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская ПВО за ночь сбила причти 250 дронов, сообщили в Минобороны.
"В течение ночи в период с 20.00 мск <...> до 7.00 мск <...> дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — указывает ведомство.
Всего ВСУ попытались нанести удары по 16 регионам.
Так, атаке подверглись Белгородская, Брянская, Курская и Воронежская области. Также дроны были нейтрализованы в небе над Астраханской, Владимирской, Орловской, Тульской и Калужской областями, а также Крымом и Азовским морем. Системы ПВО срабатывали и в Ростовской, Рязанской, Тверской, Ярославской, Костромской областями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18