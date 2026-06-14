Ярославский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские БПЛА атаковали Ярославскую область.
- Большинство беспилотников были сбиты, произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива, возгорание ликвидируют специальные службы.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Большинство БПЛА при атаке на Ярославскую область сбиты, произошло попадание в промобъекты по хранению топлива, возгорание ликвидируют, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Ранее губернатор сообщал, что украинские БПЛА атаковали Ярославскую область.
Губернатор добавил, что пострадавших нет.
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22 июня 2022, 17:18