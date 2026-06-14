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Ярославский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион - РИА Новости, 14.06.2026
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08:05 14.06.2026 (обновлено: 15:25 14.06.2026)
Ярославский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион

В Ярославской области при атаке БПЛА повреждены промобъекты по хранению топлива

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские БПЛА атаковали Ярославскую область.
  • Большинство беспилотников были сбиты, произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива, возгорание ликвидируют специальные службы.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Большинство БПЛА при атаке на Ярославскую область сбиты, произошло попадание в промобъекты по хранению топлива, возгорание ликвидируют, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Ранее губернатор сообщал, что украинские БПЛА атаковали Ярославскую область.
"Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы", - написал Евраев в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеЯрославская областьПроисшествияМихаил Евраев
 
 
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