Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Московском зоопарке появилось на свет около 200 редких бабочек птицекрылок и голубых лунных бабочек.
- Увидеть их можно в ротонде павильона "Птицы и бабочки" на Новой территории зоопарка.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Около 200 редких бабочек птицекрылок и голубых лунных бабочек появилось на свет в Московском зоопарке, сообщает зоосад.
"В Московском зоопарке двойное пополнение: у нас появились на свет около 200 редких бабочек птицекрылок и потомство голубых лунных бабочек", - говорится в сообщении зоопарка в канале на платформе "Макс".
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Уточняется, что птицекрылки приам - крупные дневные бабочки семейства парусников, названные в честь последнего царя Трои. Размах крыльев самцов достигает 150 миллиметров.
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"Полный цикл развития от яйца до бабочки занимает около двух с половиной месяцев. Сейчас из куколок уже вышли примерно 200 особей, и процесс продолжается. Зеленые бабочки - это самцы, а черные пестрые - самки. В природе взрослая особь живет до двух месяцев, в условиях ротонды мы создаем им максимально комфортную среду", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Согласно сообщению, одновременно с птицекрылками из куколок вышли голубые лунные бабочки, названные в честь древнегреческой нимфы Болины. Самцы - контрастно окрашенные, черные с синими и белыми пятнами, самки - в основном черные с небольшими белыми пятнами и перевязями.
"Размах крыльев у самок около 9 сантиметров, а самцов - 8 сантиметров. Эти бабочки - территориальные: они могут активно притеснять другие виды, даже более крупных особей. У самцов нередко встречаются ломаные крылья - следствие любовных поединков", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что увидеть оба вида бабочек можно в ротонде павильона "Птицы и бабочки", расположенном на Новой территории.