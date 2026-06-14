В Московском зоопарке появилось на свет около 200 редких бабочек

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"Полный цикл развития от яйца до бабочки занимает около двух с половиной месяцев. Сейчас из куколок уже вышли примерно 200 особей, и процесс продолжается. Зеленые бабочки - это самцы, а черные пестрые - самки. В природе взрослая особь живет до двух месяцев, в условиях ротонды мы создаем им максимально комфортную среду", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.