Количество пострадавших от атак ВСУ в субботу в ДНР возросло до пяти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Количество пострадавших жителей ДНР от атак ВСУ в субботу увеличилось до пяти.
- С 00:00 13.06.2026 по 00:00 14.06.2026 года зафиксировано 10 фактов вооруженных атак ВФУ.
ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Количество пострадавших жителей ДНР от атак ВСУ в субботу увеличилось до пяти, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"С 00.00 13.06.2026 по 00.00 14.06.2026 года 10 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.). Поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц, в том числе ребенка", – говорится в сообщении Telegram-канала управления.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что из-за атак украинских БПЛА в субботу в республике пострадали три мирных жителя, включая ребенка.