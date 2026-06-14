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Количество пострадавших от атак ВСУ в субботу в ДНР возросло до пяти - РИА Новости, 14.06.2026
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00:49 14.06.2026
Количество пострадавших от атак ВСУ в субботу в ДНР возросло до пяти

Число пострадавших от атак ВСУ в субботу в ДНР возросло до пяти

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в ДНР
Автомобиль скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в ДНР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество пострадавших жителей ДНР от атак ВСУ в субботу увеличилось до пяти.
  • С 00:00 13.06.2026 по 00:00 14.06.2026 года зафиксировано 10 фактов вооруженных атак ВФУ.
ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Количество пострадавших жителей ДНР от атак ВСУ в субботу увеличилось до пяти, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"С 00.00 13.06.2026 по 00.00 14.06.2026 года 10 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.). Поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц, в том числе ребенка", – говорится в сообщении Telegram-канала управления.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что из-за атак украинских БПЛА в субботу в республике пострадали три мирных жителя, включая ребенка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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