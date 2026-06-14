В МИД Ирана прокомментировали израильскую атаку на Бейрут

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство иностранных дел Ирана заявило, что ответственность за последствия атаки Израиля на Бейрут лежит на США.
- МИД Ирана напомнил о нарушении перемирия между Ираном и США из-за действий Израиля в Ливане и о праве Тегерана на принятие мер в связи с этим.
ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Ответственность за последствия атаки Израиля на Бейрут лежит на США, заявило министерство иностранных дел Ирана.
Армия Израиля в воскресенье сообщила, что нанесла удар по командному центру движения "Хезболлах" в пригороде Бейрута Дахии. Источник в ливанской службе скорой помощи сообщил РИА Новости, что израильская авиация нанесла удары по району Гбейри в южном пригороде Бейрута, по предварительным данным, один человек погиб и несколько ранены.
Иранское агентство Mehr ранее опубликовало положения проекта меморандума с США о завершении конфликта. Оно отметило, что подробности озвучил источник, близкий к переговорной команде Ирана в диалоге с США, сам проект состоится из 14 пунктов, среди которых - незамедлительное прекращение войны "на всех фронтах", в том числе в Ливане, на постоянной основе.
Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве США ливано-израильские переговоры. Ливанские власти регулярно заявляют, что атаки Израиля нарушают суверенитет страны и препятствуют стабилизации ситуации на юге республики.