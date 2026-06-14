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В МИД Ирана прокомментировали израильскую атаку на Бейрут - РИА Новости, 14.06.2026
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22:51 14.06.2026
В МИД Ирана прокомментировали израильскую атаку на Бейрут

МИД Ирана возложил на США ответственность за последствия атаки Израиля на Бейрут

© AP Photo / Bilal HusseinЛюди собираются у места удара израильской армии в южном пригороде Бейрута. 14 июня 2026
Люди собираются у места удара израильской армии в южном пригороде Бейрута. 14 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Bilal Hussein
Люди собираются у места удара израильской армии в южном пригороде Бейрута. 14 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство иностранных дел Ирана заявило, что ответственность за последствия атаки Израиля на Бейрут лежит на США.
  • МИД Ирана напомнил о нарушении перемирия между Ираном и США из-за действий Израиля в Ливане и о праве Тегерана на принятие мер в связи с этим.
ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Ответственность за последствия атаки Израиля на Бейрут лежит на США, заявило министерство иностранных дел Ирана.
Армия Израиля в воскресенье сообщила, что нанесла удар по командному центру движения "Хезболлах" в пригороде Бейрута Дахии. Источник в ливанской службе скорой помощи сообщил РИА Новости, что израильская авиация нанесла удары по району Гбейри в южном пригороде Бейрута, по предварительным данным, один человек погиб и несколько ранены.
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"Несомненно, ответственность за опасные последствия для мира и безопасности региона лежит на США и сионистском режиме", - говорится в заявлении ведомства.
МИД напомнил, что действия Израиля в Ливане являются нарушением перемирия между Ираном и США, Тегеран оставляет за собой право на принятие мер в связи с нарушением перемирия как в отношении Ирана, так и Ливана.
Иранское агентство Mehr ранее опубликовало положения проекта меморандума с США о завершении конфликта. Оно отметило, что подробности озвучил источник, близкий к переговорной команде Ирана в диалоге с США, сам проект состоится из 14 пунктов, среди которых - незамедлительное прекращение войны "на всех фронтах", в том числе в Ливане, на постоянной основе.
Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве США ливано-израильские переговоры. Ливанские власти регулярно заявляют, что атаки Израиля нарушают суверенитет страны и препятствуют стабилизации ситуации на юге республики.
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