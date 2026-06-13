Ученый рассказал, как долго колорадский жук может "спать" в огороде

Краткий пересказ от РИА ИИ Колорадский жук может находиться в состоянии супердиапаузы до трех лет, если условия для его обитания неблагоприятны.

Жизненный цикл колорадского жука обычно составляет 1 год, но из-за длительной диапаузы может увеличиться в три раза.

МОСКВА, 13 июня — РИА Новости. До трех лет колорадский жук может находиться в состоянии супердиапаузы в огороде, если условия для его обитания неблагоприятны, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой биологии и химии ФГБОУ ВП "Смоленский государственный университет", доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков.

"Главная опасность колорадского жука в том, что он способен к выживанию. Если на огороде не осталось картофеля или условия среды мало пригодны, то он может впасть в состояние супердиапаузы на срок до трех лет, а затем, когда условия будут благоприятны, возобновить активность", — заявил Гильденков.