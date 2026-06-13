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Ученый рассказал, как долго колорадский жук может "спать" в огороде - РИА Новости, 13.06.2026
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03:46 13.06.2026 (обновлено: 05:49 13.06.2026)
Ученый рассказал, как долго колорадский жук может "спать" в огороде

Биолог Гильденков: колорадский жук может "спать" в огороде до трех лет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКолорадский жук на кустах картофеля
Колорадский жук на кустах картофеля - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Колорадский жук на кустах картофеля . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Колорадский жук может находиться в состоянии супердиапаузы до трех лет, если условия для его обитания неблагоприятны.
  • Жизненный цикл колорадского жука обычно составляет 1 год, но из-за длительной диапаузы может увеличиться в три раза.
МОСКВА, 13 июня — РИА Новости. До трех лет колорадский жук может находиться в состоянии супердиапаузы в огороде, если условия для его обитания неблагоприятны, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой биологии и химии ФГБОУ ВП "Смоленский государственный университет", доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков.
"Главная опасность колорадского жука в том, что он способен к выживанию. Если на огороде не осталось картофеля или условия среды мало пригодны, то он может впасть в состояние супердиапаузы на срок до трех лет, а затем, когда условия будут благоприятны, возобновить активность", — заявил Гильденков.
По словам биолога, важно помнить, что личинка и жук — один организм, жизнь жука — от яйца до гибели взрослой особи — обычно составляет год, однако колорадский жук может впадать в длительную диапаузу на два или даже три года, что удлиняет его жизнь втрое.
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