В Херсонской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один мирный житель Херсонской области погиб, пять ранены от атак ВСУ за минувшие сутки.
- Мужчина 1978 года рождения погиб от удара дрона по грузовому автомобилю в Нововладимировке.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Один мирный житель Херсонской области погиб, пять ранены от атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
“За минувшие сутки в результате атак противника погиб один мирный житель Херсонской области, пять человек получили ранения”, - написал Сальдо в своем канале на платформе “Макс”.
В частности, по его словам, от удара дрона по грузовому автомобилю погиб мужчина 1978 года рождения в Нововладимировке.