В Херсонской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Один мирный житель Херсонской области погиб, пять ранены от атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В частности, по его словам, от удара дрона по грузовому автомобилю погиб мужчина 1978 года рождения в Нововладимировке.