Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 13.06.2026 (обновлено: 09:58 13.06.2026)
В Херсонской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель

В Херсонской области один мирный житель погиб, пять ранены от атак ВСУ

© Фото : Владимир Сальдо/MAXПоследствия удара дрона ВСУ по грузовику в Херсонской области
Последствия удара дрона ВСУ по грузовику в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Владимир Сальдо/MAX
Последствия удара дрона ВСУ по грузовику в Херсонской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один мирный житель Херсонской области погиб, пять ранены от атак ВСУ за минувшие сутки.
  • Мужчина 1978 года рождения погиб от удара дрона по грузовому автомобилю в Нововладимировке.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Один мирный житель Херсонской области погиб, пять ранены от атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
“За минувшие сутки в результате атак противника погиб один мирный житель Херсонской области, пять человек получили ранения”, - написал Сальдо в своем канале на платформе “Макс”.
В частности, по его словам, от удара дрона по грузовому автомобилю погиб мужчина 1978 года рождения в Нововладимировке.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
В Брюсселе признали поражение после слов фон дер Ляйен об Украине
05:01
 
Херсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала