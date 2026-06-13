Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели Le Figaro обсуждают решение Владимира Зеленского исключить русский язык из списка языков, подлежащих защите на Украине.

Некоторые читатели считают решение Зеленского провокацией и нарушением прав меньшинств.

Среди комментариев есть призывы к прекращению поддержки Зеленского.

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Читатели Читатели Le Figaro активно обсуждают решение Владимира Зеленского исключить русский из списка языков, подлежащих защите на Украине.

"Это бессмысленная и детская провокация. Это желание спровоцировать, а не стремиться к миру", — написал hsi-490803.

"Он не знает, что еще может сделать, чтобы без всякой причины усугубить ситуацию", — отметил Seccotine.

"Этот клоун должен уйти!" — призвал Esseintes.

"Как гражданин Франции , я больше не собираюсь платить этому человеку, который попирает самые основные права меньшинств в своей стране. С меня хватит!" — высказался SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE.

"Жаль, это единственный язык, на котором он говорит правильно..." — указал Diogène.

"Путин хотел денацифицировать Украину ! Что ж, очевидно, работы еще много, ведь до сих пор есть те, кто испытывает ностальгию по той эпохе! В первую очередь, это Зеленский!", — заключил Schtroumpfarceur.

В декабре 2025 года украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите. Тогда в список были добавлены урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.