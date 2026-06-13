Рейтинг@Mail.ru
Выходка Зеленского в адрес России вызвала неожиданную реакцию на Западе - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 13.06.2026

Выходка Зеленского в адрес России вызвала неожиданную реакцию на Западе

© REUTERS / Ints KalninsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© REUTERS / Ints Kalnins
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели Le Figaro обсуждают решение Владимира Зеленского исключить русский язык из списка языков, подлежащих защите на Украине.
  • Некоторые читатели считают решение Зеленского провокацией и нарушением прав меньшинств.
  • Среди комментариев есть призывы к прекращению поддержки Зеленского.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают решение Владимира Зеленского исключить русский из списка языков, подлежащих защите на Украине.
"Это бессмысленная и детская провокация. Это желание спровоцировать, а не стремиться к миру", — написал hsi-490803.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Захарова раскритиковала решение Зеленского по русскому языку на Украине
Вчера, 21:18
"Он не знает, что еще может сделать, чтобы без всякой причины усугубить ситуацию", — отметил Seccotine.
"Этот клоун должен уйти!" — призвал Esseintes.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
ЮНЕСКО не реагирует на глумление Киева над русским языком, заявила Захарова
10 июня, 11:08
"Как гражданин Франции, я больше не собираюсь платить этому человеку, который попирает самые основные права меньшинств в своей стране. С меня хватит!" — высказался SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE.
"Жаль, это единственный язык, на котором он говорит правильно..." — указал Diogène.
Русский и советский писатель Михаил Афанасьевич Булгаков - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Почему на Украине стирают имя Михаила Булгакова из истории
8 июня, 18:14
"Путин хотел денацифицировать Украину! Что ж, очевидно, работы еще много, ведь до сих пор есть те, кто испытывает ностальгию по той эпохе! В первую очередь, это Зеленский!", — заключил Schtroumpfarceur.
В декабре 2025 года украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите. Тогда в список были добавлены урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Депутат Рады заявил, что русский язык должны знать больше людей
6 июня, 19:44
 
В миреУкраинаРоссияФранцияВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала