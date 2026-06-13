Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели Le Figaro обсуждают решение Владимира Зеленского исключить русский язык из списка языков, подлежащих защите на Украине.
- Некоторые читатели считают решение Зеленского провокацией и нарушением прав меньшинств.
- Среди комментариев есть призывы к прекращению поддержки Зеленского.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают решение Владимира Зеленского исключить русский из списка языков, подлежащих защите на Украине.
"Это бессмысленная и детская провокация. Это желание спровоцировать, а не стремиться к миру", — написал hsi-490803.
"Он не знает, что еще может сделать, чтобы без всякой причины усугубить ситуацию", — отметил Seccotine.
"Этот клоун должен уйти!" — призвал Esseintes.
"Как гражданин Франции, я больше не собираюсь платить этому человеку, который попирает самые основные права меньшинств в своей стране. С меня хватит!" — высказался SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE.
"Жаль, это единственный язык, на котором он говорит правильно..." — указал Diogène.
"Путин хотел денацифицировать Украину! Что ж, очевидно, работы еще много, ведь до сих пор есть те, кто испытывает ностальгию по той эпохе! В первую очередь, это Зеленский!", — заключил Schtroumpfarceur.
В декабре 2025 года украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите. Тогда в список были добавлены урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.