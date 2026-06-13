Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, считает, что жители Киева могут восстать против Владимира Зеленского при ухудшении ситуации.
- По мнению политолога, часть людей может обвинить Зеленского в сложившейся ситуации и выразить недовольство его действиями в 2022 году.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Жители Киева могут восстать против Владимира Зеленского при ухудшении ситуации, такое мнение выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Какая-то часть людей может на Банковую пойти против Зеленского. Скажут: "Это ты сделал, это ты виноват. Потому что надо было в 2022-м подписывать это соглашение, а ты не подписал"", — сказал политолог.
Соскин отметил, что киевскому режиму все равно на людей. Главное — обслуживать интересы западной элиты и поддерживать поток финансовой помощи.
Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима всеми силами пытается отвлечь внимание от проблем внутри Украины. Она отметила, что в политических кругах все чаще звучат разговоры о проведении выборов, но весь рейтинг доверия, который ему присваивает администрация, не имеет ничего общего с реальностью.