Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, заявила, что он пытается отвлечь внимание от проблем внутри Украины.
- Мендель указала на такие проблемы, как принудительная мобилизация, низкие зарплаты военнослужащих, отсутствие защиты гражданского населения и массовая коррупция.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский всеми силами пытается отвлечь внимание от проблем внутри Украины, заявила в Х его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Зеленский сейчас хаотично пытается замаскировать — хотя бы с помощью пиара — глубокие проблемы, которые он игнорировал годами: принудительная мобилизация, унизительно низкие зарплаты военнослужащих, отсутствие защиты гражданского населения и массовая коррупция", — написала она.
Мендель отметила, что в политических кругах все чаще звучат разговоры о проведении выборов, но весь рейтинг доверия, который ему присваивает администрация, не имеет ничего общего с реальностью.
"Несмотря на все пиар-кампании, все сигналы указывают на одно: Зеленский в отчаянии", — резюмировала она.