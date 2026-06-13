"Пытается замаскировать": Мендель раскрыла жуткий секрет Зеленского

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский всеми силами пытается отвлечь внимание от проблем внутри Украины, заявила в Х его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Несмотря на все пиар-кампании, все сигналы указывают на одно: Зеленский в отчаянии", — резюмировала она.