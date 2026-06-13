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"Пытается замаскировать": Мендель раскрыла жуткий секрет Зеленского - РИА Новости, 13.06.2026
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05:18 13.06.2026 (обновлено: 05:26 13.06.2026)
"Пытается замаскировать": Мендель раскрыла жуткий секрет Зеленского

Мендель: Зеленский хочет отвлечь внимание от проблем на Украине

© AP Photo / Thomas PeterВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Thomas Peter
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, заявила, что он пытается отвлечь внимание от проблем внутри Украины.
  • Мендель указала на такие проблемы, как принудительная мобилизация, низкие зарплаты военнослужащих, отсутствие защиты гражданского населения и массовая коррупция.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский всеми силами пытается отвлечь внимание от проблем внутри Украины, заявила в Х его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Зеленский сейчас хаотично пытается замаскировать — хотя бы с помощью пиара — глубокие проблемы, которые он игнорировал годами: принудительная мобилизация, унизительно низкие зарплаты военнослужащих, отсутствие защиты гражданского населения и массовая коррупция", — написала она.
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Мендель отметила, что в политических кругах все чаще звучат разговоры о проведении выборов, но весь рейтинг доверия, который ему присваивает администрация, не имеет ничего общего с реальностью.
"Несмотря на все пиар-кампании, все сигналы указывают на одно: Зеленский в отчаянии", — резюмировала она.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
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