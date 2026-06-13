Киев ввел санкции против десяти российских операторов сотовой связи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против десяти российских операторов мобильной связи.
- Под санкции попали такие компании, как "Амтел-Связь", "Луганские Коммуникации", "Мобильные коммуникационные системы", "РуСат", "Спутниковая связь", "РТКомм" и Федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая связь".
МОСКВА, 13 июн, РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против десяти российских операторов мобильной связи.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июня 2026 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского.
Под санкции, согласно документу, попали, такие компании как "Амтел-Связь", "Луганские Коммуникации", "Мобильные коммуникационные системы", "РуСат", "Спутниковая связь", "РТКомм" и Федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая связь".
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества. Запрет введен на 10 лет.
Киев ввел санкции против Союза журналистов России
12 июня, 15:50