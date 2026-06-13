ЗАЭС вновь подключили к линии электропередачи "Ферросплавная"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запорожская АЭС была вновь подключена к электросети после успешного ремонта резервной линии электропередачи «Ферросплавная».
- Инцидент с потерей внешнего электроснабжения ЗАЭС продолжался почти три дня и стал одним из самых длительных случаев потери электроснабжения на площадке станции.
- МАГАТЭ продолжает наблюдать за ремонтными работами на распределительном устройстве Запорожской тепловой электростанции и за работами по разминированию для ремонта основной линии электропередачи ЗАЭС — 750-кВ линии «Днепровская».
ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС (ЗАЭС) в субботу была вновь подключена к электросети после успешного ремонта резервной линии электропередачи "Ферросплавная", заявило МАГАТЭ.
"Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) сегодня была вновь подключена к электросети после успешного ремонта резервной линии электропередачи "Ферросплавная", проведенного под защитой локального режима прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
Агентство добавило, что инцидент, связанный с потерей внешнего электроснабжения станции и продолжавшийся почти три дня, стал одним из самых длительных случаев потери электроснабжения на площадке станции. Группа специалистов МАГАТЭ наблюдала за ходом ремонтных работ в районе ЗАЭС.
Отмечается также, что МАГАТЭ продолжает наблюдать за ремонтными работами на распределительном устройстве Запорожской тепловой электростанции (ЗТЭС), а также за работами по разминированию в другом прифронтовом районе недалеко от ЗАЭС, чтобы обеспечить возможность ремонта основной линии электропередачи станции - 750-кВ линии "Днепровская", которая остается отключенной с марта.
"Ремонт обеих линий электропередачи и распределительного устройства необходим для обеспечения ЗАЭС внешним электроснабжением и содействия предотвращению ядерной аварии", - добавили в Агентстве.
Как сообщалось ранее, ЗАЭС потеряла внешнее энергоснабжение вечером в среду из-за отключения резервной высоковольтной линии электропередачи напряжением 330 киловольт "Ферросплавная-1". На станции запустили резервные дизель-генераторы. Основная линия "Днепровская" 750 киловольт отключена из-за повреждения еще с 24 марта.
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