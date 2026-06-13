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На ЗАЭС заявили, что оборудование станции находится в безопасном состоянии - РИА Новости, 13.06.2026
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На ЗАЭС заявили, что оборудование станции находится в безопасном состоянии

РИА Новости: оборудование Запорожской АЭС находится в безопасном состоянии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Внешнее электроснабжение ЗАЭС восстановлено, линия «Ферросплавная-1» введена в строй.
  • Оборудование ЗАЭС переведено на штатную схему работы, находится в безопасном состоянии, радиационный фон в норме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Оборудование ЗАЭС после восстановления внешнего энергоснабжения находится в безопасном состоянии, персонал осуществляет контроль всех параметров, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Системы ЗАЭС после восстановления внешнего электроснабжения переведены на штатную схему работы, сообщила ранее Яшина. Линия "Ферросплавная-1", отключенная с вечера 10 июня, была введена в строй днем в субботу.
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"Оборудование станции находится в безопасном состоянии. Персонал осуществляет постоянный контроль всех необходимых параметров. Радиационный фон остается в норме", - сообщила Яшина.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
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