На ЗАЭС заявили, что оборудование станции находится в безопасном состоянии

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Оборудование ЗАЭС после восстановления внешнего энергоснабжения находится в безопасном состоянии, персонал осуществляет контроль всех параметров, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Системы ЗАЭС после восстановления внешнего электроснабжения переведены на штатную схему работы, сообщила ранее Яшина. Линия "Ферросплавная-1", отключенная с вечера 10 июня, была введена в строй днем в субботу.