На ЗАЭС заявили, что оборудование станции находится в безопасном состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Внешнее электроснабжение ЗАЭС восстановлено, линия «Ферросплавная-1» введена в строй.
- Оборудование ЗАЭС переведено на штатную схему работы, находится в безопасном состоянии, радиационный фон в норме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Оборудование ЗАЭС после восстановления внешнего энергоснабжения находится в безопасном состоянии, персонал осуществляет контроль всех параметров, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Системы ЗАЭС после восстановления внешнего электроснабжения переведены на штатную схему работы, сообщила ранее Яшина. Линия "Ферросплавная-1", отключенная с вечера 10 июня, была введена в строй днем в субботу.
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"Оборудование станции находится в безопасном состоянии. Персонал осуществляет постоянный контроль всех необходимых параметров. Радиационный фон остается в норме", - сообщила Яшина.