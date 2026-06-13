ЗАЭС перевели на штатную схему работы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Системы ЗАЭС после восстановления внешнего электроснабжения переведены на штатную схему работы.
- Резервные дизель-генераторы остановлены и переведены в режим дежурной готовности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Системы ЗАЭС после восстановления внешнего электроснабжения переведены на штатную схему работы, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Энергоснабжение Запорожской атомной электростанции по линии "Ферросплавная-1" было восстановлено днём в субботу, сообщила Яшина.
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"После восстановления подачи электроэнергии системы станции переведены на штатную схему работы", - сообщила Яшина
Резервные дизель-генераторы, обеспечившие надежное электроснабжение собственных нужд ЗАЭС в период отсутствия внешнего питания, штатно остановлены и переведены в режим дежурной готовности, отметила она.