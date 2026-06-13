При атаке ВСУ на транспортный цех ЗАЭС никто не пострадал

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке ВСУ на транспортный цех Запорожской АЭС пострадавших нет.
- Повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Пострадавших при атаке ВСУ на транспортный цех Запорожской АЭС нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС в субботу, повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха, сообщили ранее на станции.
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"Пострадавших нет", - сказала Яшина.
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