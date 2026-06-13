На Запорожской АЭС рассказали о ситуации на станции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.
- Ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем, безопасность эксплуатации станции обеспечена, радиационный фон в норме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем, безопасность эксплуатации станции обеспечена, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба атомной станции.
ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС в субботу, повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха, сообщили ранее на станции.
"Несмотря на очередной удар, работа Запорожской АЭС находится под контролем персонала. Безопасность эксплуатации станции обеспечена, все необходимые системы функционируют в нормальном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в канале станции на платформе "Макс".
Радиационный фон на территории станции и в районе ее расположения остается в пределах естественных значений, добавили в пресс-службе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18