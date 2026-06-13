На Запорожской АЭС рассказали о ситуации на станции

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем, безопасность эксплуатации станции обеспечена, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба атомной станции.

Радиационный фон на территории станции и в районе ее расположения остается в пределах естественных значений, добавили в пресс-службе.