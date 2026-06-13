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ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.06.2026
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15:56 13.06.2026 (обновлено: 16:39 13.06.2026)
ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС

ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, повреждены три автомобиля

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС.
  • Повреждения получили топливозаправочные колонки, остекление здания и автомобили.
  • Угроза повторных ударов сохраняется.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции.
"Повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнем. Также повреждены топливозаправочные колонки и остекление здания цеха", — говорится в публикации в канале на платформе "Макс".
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Специалисты контролируют ситуацию, радиационный фон остается в пределах нормы. Однако угроза повторных ударов сохраняется.
"Киевские террористы продолжают целенаправленные попытки нарушить работу системы доставки персонала <...> и системы материально-технического обеспечения станции", — отметили в пресс-службе.
Как позже сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, цех находится в промзоне Энергодара, пострадавших нет. МАГАТЭ уведомят о случившемся.
Украинские боевики регулярно обстреливают объекты на территории станции, а также ее город-спутник. Владимир Путин называл это очень опасной практикой и призывал Киев ее прекратить. Он напоминал, что на Украине тоже есть работающие АЭС, и допускал возможность зеркального ответа.
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