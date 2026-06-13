Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС.
- Повреждения получили топливозаправочные колонки, остекление здания и автомобили.
- Угроза повторных ударов сохраняется.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции.
"Повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнем. Также повреждены топливозаправочные колонки и остекление здания цеха", — говорится в публикации в канале на платформе "Макс".
Специалисты контролируют ситуацию, радиационный фон остается в пределах нормы. Однако угроза повторных ударов сохраняется.
"Киевские террористы продолжают целенаправленные попытки нарушить работу системы доставки персонала <...> и системы материально-технического обеспечения станции", — отметили в пресс-службе.
Как позже сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, цех находится в промзоне Энергодара, пострадавших нет. МАГАТЭ уведомят о случившемся.
Украинские боевики регулярно обстреливают объекты на территории станции, а также ее город-спутник. Владимир Путин называл это очень опасной практикой и призывал Киев ее прекратить. Он напоминал, что на Украине тоже есть работающие АЭС, и допускал возможность зеркального ответа.
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