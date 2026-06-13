ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС.

Специалисты контролируют ситуацию, радиационный фон остается в пределах нормы. Однако угроза повторных ударов сохраняется.

"Киевские террористы продолжают целенаправленные попытки нарушить работу системы доставки персонала <...> и системы материально-технического обеспечения станции", — отметили в пресс-службе.

Как позже сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, цех находится в промзоне Энергодара, пострадавших нет. МАГАТЭ уведомят о случившемся.