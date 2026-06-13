Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- Сигнал воздушной тревоги звучал в частях Одесской, Николаевской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областей.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Одессе прогремели взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в частях Одесской, Николаевской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областей.
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