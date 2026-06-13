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Атакованный ВСУ цех ЗАЭС находится в промзоне Энергодара - РИА Новости, 13.06.2026
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16:33 13.06.2026
Атакованный ВСУ цех ЗАЭС находится в промзоне Энергодара

Атакованный украинскими боевиками цех ЗАЭС находится в промзоне Энергодара

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.
  • Транспортный цех Запорожской АЭС находится в промзоне Энергодара.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Атакованный ВСУ транспортный цех Запорожской АЭС находится в промзоне города-спутника атомной станции Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС в субботу, повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха, сообщили ранее на станции.
"Цех находится в промзоне Энергодара", - сказала Яшина.
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