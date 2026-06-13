Атакованный ВСУ цех ЗАЭС находится в промзоне Энергодара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.
- Транспортный цех Запорожской АЭС находится в промзоне Энергодара.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Атакованный ВСУ транспортный цех Запорожской АЭС находится в промзоне города-спутника атомной станции Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС в субботу, повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха, сообщили ранее на станции.
"Цех находится в промзоне Энергодара", - сказала Яшина.