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Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военные обнаружили пункты временной дислокации трех бригад ВСУ в Краматорском районе ДНР.

Командование приняло решение нанести по ним авиаудары.

Все цели были поражены.

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские бойцы обнаружили пункты временной дислокации трех бригад ВСУ в Краматорском районе ДНР и поразили их авиабомбами, сообщили в Минобороны.

огшбр омбр ВСУ в районе населенного пункта Щурово и 60-й омбр ВСУ в районе города Лиман", — говорится в описании к видео. "Были обнаружены пункты временной дислокации 10-й ВСУ в районе населенного пункта Рай-Александровка, 63-йВСУ в районе населенного пункта Щурово и 60-й омбр ВСУ в районе города Лиман", — говорится в описании к видео.

Командование приняло решение нанести по ним удары с применением авиабомб ФАБ-250-270, ФАБ-500 и ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции.

"Пункты временной дислокации противника были поражены, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", — отметили в российском военном ведомстве.

Ранее сегодня армия поразила ФАБами также пункты временной дислокации боевиков в районе Белицкого и Щурово. Там находились подразделения 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины и формирования 63-й отдельной мобильной бригады.