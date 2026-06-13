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ВС России поразили пункты дислокации бригад ВСУ в Краматорском районе - РИА Новости, 13.06.2026
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16:27 13.06.2026 (обновлено: 17:28 13.06.2026)
ВС России поразили пункты дислокации бригад ВСУ в Краматорском районе

ВС РФ поразили пункты дислокации трех бригад ВСУ в Краматорском районе ДНР

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные обнаружили пункты временной дислокации трех бригад ВСУ в Краматорском районе ДНР.
  • Командование приняло решение нанести по ним авиаудары.
  • Все цели были поражены.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские бойцы обнаружили пункты временной дислокации трех бригад ВСУ в Краматорском районе ДНР и поразили их авиабомбами, сообщили в Минобороны.
"Были обнаружены пункты временной дислокации 10-й огшбр ВСУ в районе населенного пункта Рай-Александровка, 63-й омбр ВСУ в районе населенного пункта Щурово и 60-й омбр ВСУ в районе города Лиман", — говорится в описании к видео.
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Командование приняло решение нанести по ним удары с применением авиабомб ФАБ-250-270, ФАБ-500 и ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Пункты временной дислокации противника были поражены, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", — отметили в российском военном ведомстве.
Ранее сегодня армия поразила ФАБами также пункты временной дислокации боевиков в районе Белицкого и Щурово. Там находились подразделения 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины и формирования 63-й отдельной мобильной бригады.
Авиация и артиллерия при поддержке беспилотных войск также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
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