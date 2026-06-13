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ВСУ продолжают попытки нарушить работу системы доставки персонала на ЗАЭС - РИА Новости, 13.06.2026
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16:02 13.06.2026 (обновлено: 16:12 13.06.2026)
ВСУ продолжают попытки нарушить работу системы доставки персонала на ЗАЭС

ВСУ продолжают целенаправленные попытки нарушить работу доставки персонала ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.
  • Пресс-служба станции сообщает, что ВСУ продолжают попытки нарушить работу системы доставки персонала и системы материально-технического обеспечения Запорожской АЭС.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. ВСУ продолжают целенаправленные попытки нарушить работу системы доставки персонала и системы материально-технического обеспечения Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба атомной станции.
Как сообщили ранее на станции, ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС в субботу, повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.
"Киевские террористы продолжают целенаправленные попытки нарушить работу системы доставки персонала Запорожской АЭС и системы материально-технического обеспечения станции", - говорится в сообщении в канале станции на платформе "Макс".
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