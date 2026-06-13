ВСУ продолжают попытки нарушить работу системы доставки персонала на ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.
- Пресс-служба станции сообщает, что ВСУ продолжают попытки нарушить работу системы доставки персонала и системы материально-технического обеспечения Запорожской АЭС.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. ВСУ продолжают целенаправленные попытки нарушить работу системы доставки персонала и системы материально-технического обеспечения Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба атомной станции.
Как сообщили ранее на станции, ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС в субботу, повреждены три автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.
"Киевские террористы продолжают целенаправленные попытки нарушить работу системы доставки персонала Запорожской АЭС и системы материально-технического обеспечения станции", - говорится в сообщении в канале станции на платформе "Макс".