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В бригаде ВСУ отменили встречи с родственниками пропавших без вести - РИА Новости, 13.06.2026
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В бригаде ВСУ отменили встречи с родственниками пропавших без вести

Командование бригады ВСУ отменило встречи с родственниками пропавших без вести

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ отменило онлайн-общение с родственниками пропавших без вести в районе села Амбарное военнослужащих.
  • За минувшие сутки подтвержденные потери украинских войск на сумском и харьковском направлениях превысили 240 человек.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ без объяснения причин отменило онлайн-общение с родственниками военнослужащих, пропавших без вести в районе села Амбарное на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование 129 ОТМБр ВСУ без объяснения причин отменило онлайн-общение с родственниками пропавших без вести в районе села Амбарное военнослужащих", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, родственники украинских военнослужащих считают, что решение связано с нежеланием командования комментировать потери подразделения.
Собеседник агентства добавил, что за минувшие сутки подтвержденные потери украинских войск на сумском и харьковском направлениях превысили 240 человек.
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