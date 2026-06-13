В бригаде ВСУ отменили встречи с родственниками пропавших без вести

Краткий пересказ от РИА ИИ Командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ отменило онлайн-общение с родственниками пропавших без вести в районе села Амбарное военнослужащих.

За минувшие сутки подтвержденные потери украинских войск на сумском и харьковском направлениях превысили 240 человек.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ без объяснения причин отменило онлайн-общение с родственниками военнослужащих, пропавших без вести в районе села Амбарное на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Командование 129 ОТМБр ВСУ без объяснения причин отменило онлайн-общение с родственниками пропавших без вести в районе села Амбарное военнослужащих", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, родственники украинских военнослужащих считают, что решение связано с нежеланием командования комментировать потери подразделения.