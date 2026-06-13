Рейтинг@Mail.ru
ВСУ маскируются под местных жителей в Константиновке - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 13.06.2026
ВСУ маскируются под местных жителей в Константиновке

РИА Новости: ВСУ маскируются под местных жителей в Константиновке

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военнослужащие маскируются под жителей Константиновки, переодеваясь в гражданскую одежду.
  • Появление молодежи, свободно разгуливающей по городу в условиях боевых действий, вызвало подозрения у российских военных.
  • Константиновка является важным логистическим центром для снабжения и ротации украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.
ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие маскируются под жителей Константиновки, переодеваясь в гражданскую одежду, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты полка 1194 группировки войск "Южная" с позывным "Мерчанд".
"Мы знали, что там (в Константиновке – ред.) есть гражданские, и действительно мы видели старых пожилых людей, и тут же появляются молодые. Молодые парни, девушки, и ходят они довольно-таки бодро", - рассказал командир.
Он уточнил, что появление свободно разгуливающей по населенному пункту молодежи в условиях боевых действий вызвало подозрения.
"Все мы знаем прекрасную ситуацию на Украине, что людей гребут на войну. То есть, они нехотя грузят и убывают воевать. А тут, в городе, где происходят ожесточенные бои, они спокойно себе разгуливают, а потом удивительным образом у них в каком-то месте появляется информация о наших каких-то расположениях", - пояснил собеседник агентства.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся, по сути, логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
Украинские военнослужащие в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Российские силовики рассказали о потерях ВСУ у села Уды под Харьковом
Вчера, 18:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала