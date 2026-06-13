Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военнослужащие маскируются под жителей Константиновки, переодеваясь в гражданскую одежду.
- Появление молодежи, свободно разгуливающей по городу в условиях боевых действий, вызвало подозрения у российских военных.
- Константиновка является важным логистическим центром для снабжения и ротации украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.
ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие маскируются под жителей Константиновки, переодеваясь в гражданскую одежду, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты полка 1194 группировки войск "Южная" с позывным "Мерчанд".
"Мы знали, что там (в Константиновке – ред.) есть гражданские, и действительно мы видели старых пожилых людей, и тут же появляются молодые. Молодые парни, девушки, и ходят они довольно-таки бодро", - рассказал командир.
Он уточнил, что появление свободно разгуливающей по населенному пункту молодежи в условиях боевых действий вызвало подозрения.
"Все мы знаем прекрасную ситуацию на Украине, что людей гребут на войну. То есть, они нехотя грузят и убывают воевать. А тут, в городе, где происходят ожесточенные бои, они спокойно себе разгуливают, а потом удивительным образом у них в каком-то месте появляется информация о наших каких-то расположениях", - пояснил собеседник агентства.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся, по сути, логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.