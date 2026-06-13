Голикова рассказала о работе врачей в новых регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В новых регионах России сегодня работают 46 тысяч врачей, сообщила Татьяна Голикова.
- По ее словам, ДНР наиболее близка к достижению среднероссийских показателей по обеспеченности врачами.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сорок шесть тысяч врачей сегодня работают в новых регионах России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В субботу президент России Владимир Путин провел совещание о развитии воссоединенных субъектов РФ.
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"На нашей повестке обеспечение кадрами медицинскими - это сложная тема, мы пока здесь не достигли тех показателей и не решили те задачи, которые перед собою вместе с историческими регионами ставим. Сорок шесть тысяч врачей сегодня работают на территориях новых регионов", - сказала Голикова.
Она добавила, что сейчас наиболее близко к достижению среднероссийским показателям по обеспеченностью врачами находится Донецкая Народная Республика.