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Голикова рассказала о работе врачей в новых регионах - РИА Новости, 13.06.2026
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14:55 13.06.2026
Голикова рассказала о работе врачей в новых регионах

Голикова сообщила, что в новых регионах России работают сорок шесть тысяч врачей

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В новых регионах России сегодня работают 46 тысяч врачей, сообщила Татьяна Голикова.
  • По ее словам, ДНР наиболее близка к достижению среднероссийских показателей по обеспеченности врачами.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сорок шесть тысяч врачей сегодня работают в новых регионах России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В субботу президент России Владимир Путин провел совещание о развитии воссоединенных субъектов РФ.
«
"На нашей повестке обеспечение кадрами медицинскими - это сложная тема, мы пока здесь не достигли тех показателей и не решили те задачи, которые перед собою вместе с историческими регионами ставим. Сорок шесть тысяч врачей сегодня работают на территориях новых регионов", - сказала Голикова.
Она добавила, что сейчас наиболее близко к достижению среднероссийским показателям по обеспеченностью врачами находится Донецкая Народная Республика.
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