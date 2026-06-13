В Волгоградской области после падения обломков БПЛА произошло возгорание

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории промышленной инфраструктуры в Волгоградской области после падения обломков БПЛА ВСУ произошло возгорание.
- Пострадавших в результате инцидента нет.
ВОЛГОГРАД, 13 июн – РИА Новости. Возгорание произошло на территории промышленной инфраструктуры в Волгоградской области после падения обломков БПЛА ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Он уточнил, что силами ПВО министерства обороны РФ в течение ночи отражена террористическая атака БПЛА ВСУ на территорию Волгоградской области.
“В результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возникло возгорание, ликвидация продолжается… Пострадавших нет”, - приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации Волгоградской области.