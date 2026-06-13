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В Волгоградской области после падения обломков БПЛА произошло возгорание - РИА Новости, 13.06.2026
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08:59 13.06.2026 (обновлено: 09:03 13.06.2026)
В Волгоградской области после падения обломков БПЛА произошло возгорание

На промобъекте в Волгоградской области из-за обломков БПЛА произошло возгорание

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории промышленной инфраструктуры в Волгоградской области после падения обломков БПЛА ВСУ произошло возгорание.
  • Пострадавших в результате инцидента нет.
ВОЛГОГРАД, 13 июн – РИА Новости. Возгорание произошло на территории промышленной инфраструктуры в Волгоградской области после падения обломков БПЛА ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Он уточнил, что силами ПВО министерства обороны РФ в течение ночи отражена террористическая атака БПЛА ВСУ на территорию Волгоградской области.
“В результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возникло возгорание, ликвидация продолжается… Пострадавших нет”, - приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации Волгоградской области.
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