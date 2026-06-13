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Врач рассказал, как стресс влияет на состояние волос - РИА Новости, 13.06.2026
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03:33 13.06.2026
Врач рассказал, как стресс влияет на состояние волос

Врач Литвинов: стресс может привести к выпадению волос

© Фото : Freepik/gpointstudioДевушка расчесывает волосы
Девушка расчесывает волосы - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Freepik/gpointstudio
Девушка расчесывает волосы . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хронический стресс приводит к нарушению кровоснабжения волосяных луковиц, что провоцирует выпадение волос.
  • Для решения проблемы важно убрать источник стресса, укреплять здоровье, следить за питанием и двигательной активностью.
ПЕРМЬ, 13 июн - РИА Новости. Хронический стресс приводит к нарушению кровоснабжения волосяных луковиц, что приводит к выпадению волос, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.
"Хронический стресс приводит к нарушению кровоснабжения волосяных луковиц, что провоцирует выпадение волос. Похожая ситуация наблюдается при инфекционных заболеваниях, когда организм направляет ресурсы на борьбу с болезнью, из-за чего волосы временно получают меньше питания", - рассказал ученый.
Он отметил, что дополнительные вмешательства в виде косметологических процедур в этом случае не требуются, но важно убрать источник стресса. Также необходимо укреплять здоровье, следить за питанием и количеством двигательной активности.
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