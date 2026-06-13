Врач рассказал, как стресс влияет на состояние волос

Краткий пересказ от РИА ИИ Хронический стресс приводит к нарушению кровоснабжения волосяных луковиц, что провоцирует выпадение волос.

Для решения проблемы важно убрать источник стресса, укреплять здоровье, следить за питанием и двигательной активностью.

ПЕРМЬ, 13 июн - РИА Новости. Хронический стресс приводит к нарушению кровоснабжения волосяных луковиц, что приводит к выпадению волос, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

"Хронический стресс приводит к нарушению кровоснабжения волосяных луковиц, что провоцирует выпадение волос. Похожая ситуация наблюдается при инфекционных заболеваниях, когда организм направляет ресурсы на борьбу с болезнью, из-за чего волосы временно получают меньше питания", - рассказал ученый.