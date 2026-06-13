Владельцы сайтов могут бесплатно получить российские TLS-сертификаты

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские владельцы сайтов могут бесплатно получить отечественные TLS-сертификаты при отзыве международных сертификатов безопасности.

TLS-сертификаты типов DV и OV выпускаются Национальным удостоверяющим центром Минцифры с использованием криптографических алгоритмов RSA и ГОСТ.

Для получения сертификата необходимо подать заявление на «Госуслугах».

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские владельцы сайтов могут бесплатно получить отечественные TLS-сертификаты, которые служат для подтверждения защищенности сетевых подключений, при отзыве международных сертификатов безопасности, сообщило Минцифры.

"При отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно получить отечественные. Соответствующая услуга предоставляется Национальным удостоверяющим центром Минцифры", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что речь идет о TLS-сертификатах типов DV и OV, которые обеспечивают защищенное соединение между пользователем и сайтом. Их выпуск осуществляется на безвозмездной основе с использованием криптографических алгоритмов RSA и ГОСТ.