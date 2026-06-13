Назван самый выгодный срок вклада в июне

Самый логичный и потенциально самый выгодный шаг сейчас — открыть вклад на длительный срок, от одного года до трех лет. Это позволит зафиксировать текущую высокую ставку на долгий период, даже если ключевая снизится.

По мнению Окишева, краткосрочные вклады на три-шесть месяцев более рискованны: по окончании срока реинвестировать средства придется уже на менее выгодных условиях.

При этом у длинных вкладов есть минусы: они часто имеют чуть более низкие ставки по сравнению с самыми "горячими" короткими предложениями и лишают доступа к деньгам. Однако для тех, кто хочет сохранить и приумножить сбережения, именно вклады на один-три года являются сейчас наиболее сбалансированной стратегией, заключил эксперт.