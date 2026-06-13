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Назван самый выгодный срок вклада в июне - РИА Новости, 13.06.2026
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02:17 13.06.2026
Назван самый выгодный срок вклада в июне

Финансист Окишев назвал наиболее выгодным вклад на срок до трех лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банки предлагают пиковые ставки по депозитам в ожидании снижения ключевой ставки на заседании ЦБ 19 июня.
  • По мнению эксперта Юрия Окишева, самым выгодным шагом сейчас может быть открытие вклада на длительный срок (от одного года до трех лет).
  • Краткосрочные вклады на три-шесть месяцев более рискованны, так как по окончании срока реинвестировать средства придется уже на менее выгодных условиях.
МОСКВА, 13 июня — РИА Новости. В ожидании снижения ключевой ставки на заседании ЦБ 19 июня банки предлагают пиковые ставки по депозитам. О том, какой срок вклада станет самым выгодным, агентству "Прайм" рассказал генеральный директор Auditorium CG Юрий Окишев.
«
"Ключевая ставка — основной ориентир, от которого банки отталкиваются, предлагая проценты по вкладам. Тенденция на понижение делает текущие предложения по депозитам особенно привлекательными", — пояснил эксперт.
Самый логичный и потенциально самый выгодный шаг сейчас — открыть вклад на длительный срок, от одного года до трех лет. Это позволит зафиксировать текущую высокую ставку на долгий период, даже если ключевая снизится.
По мнению Окишева, краткосрочные вклады на три-шесть месяцев более рискованны: по окончании срока реинвестировать средства придется уже на менее выгодных условиях.
При этом у длинных вкладов есть минусы: они часто имеют чуть более низкие ставки по сравнению с самыми "горячими" короткими предложениями и лишают доступа к деньгам. Однако для тех, кто хочет сохранить и приумножить сбережения, именно вклады на один-три года являются сейчас наиболее сбалансированной стратегией, заключил эксперт.
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