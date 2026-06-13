Договор Будапешта и Киева о правах венгров стал официальным, заявил Мадьяр

Краткий пересказ от РИА ИИ Соглашение Венгрии и Украины о восстановлении прав закарпатских венгров стало официальным.

Украина включила требования Венгрии в свой план по выполнению обязательств для вступления в ЕС.

За соблюдением обязательств будет следить ЕК и Совет ЕС, и если Украина не выполнит их в отношении прав венгерского меньшинства в установленные сроки, то не сможет продвинуться в процессе вступления в ЕС.

БУДАПЕШТ, 13 июн - РИА Новости. Соглашение Венгрии и Украины о восстановлении прав закарпатских венгров стало официальным, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, так и не согласовавший встречу с Владимиром Зеленским до саммита ЕС.

"Историческое соглашение между Венгрией и Украиной об образовательных, культурных, языковых и политических правах закарпатских венгров стало официальным", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.

По его словам, результат переговоров на экспертном уровне был зафиксирован на политическом. Ранее Мадьяр утверждал, что для этого нужна встреча с Зеленским, и несколько раз предлагал провести ее в Закарпатье. Планировалась встреча в Будапеште 8 июня, но в последний момент была отложена.

Мадьяр отметил, что Украина включила требования Венгрии в свой план по выполнению обязательств для вступления в ЕС, поэтому за их соблюдением теперь будут следить ЕК и Совет ЕС.