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Договор Будапешта и Киева о правах венгров стал официальным, заявил Мадьяр - РИА Новости, 13.06.2026
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22:52 13.06.2026
Договор Будапешта и Киева о правах венгров стал официальным, заявил Мадьяр

Мадьяр: соглашение Будапешта и Киева о правах венгров стало официальным

© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соглашение Венгрии и Украины о восстановлении прав закарпатских венгров стало официальным.
  • Украина включила требования Венгрии в свой план по выполнению обязательств для вступления в ЕС.
  • За соблюдением обязательств будет следить ЕК и Совет ЕС, и если Украина не выполнит их в отношении прав венгерского меньшинства в установленные сроки, то не сможет продвинуться в процессе вступления в ЕС.
БУДАПЕШТ, 13 июн - РИА Новости. Соглашение Венгрии и Украины о восстановлении прав закарпатских венгров стало официальным, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, так и не согласовавший встречу с Владимиром Зеленским до саммита ЕС.
"Историческое соглашение между Венгрией и Украиной об образовательных, культурных, языковых и политических правах закарпатских венгров стало официальным", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.
По его словам, результат переговоров на экспертном уровне был зафиксирован на политическом. Ранее Мадьяр утверждал, что для этого нужна встреча с Зеленским, и несколько раз предлагал провести ее в Закарпатье. Планировалась встреча в Будапеште 8 июня, но в последний момент была отложена.
Мадьяр отметил, что Украина включила требования Венгрии в свой план по выполнению обязательств для вступления в ЕС, поэтому за их соблюдением теперь будут следить ЕК и Совет ЕС.
"Если Украина не выполнит свои обязательства в отношении прав венгерского меньшинства в установленные сроки, она не сможет продвинуться в процессе вступления", - отметил Мадьяр.

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