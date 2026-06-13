Мадьяр пообещал разоблачить правительство Орбана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о намерении обнародовать разоблачительную информацию о прошлом правительстве страны во главе с Виктором Орбаном.
- Огласить информацию Мадьяр планирует на пресс-конференции в субботу.
- В субботу партия «Фидес», проигравшая парламентские выборы в апреле, проведет съезд, на котором будет реформирована ее структура и приняты кадровые решения по обновлению состава.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр утверждает, что на предстоящей в субботу пресс-конференции обнародует информацию, которая, по его словам, разоблачит предыдущее правительство страны.
"Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на своей странице в соцсети X заявил о намерении обнародовать разоблачительную информацию о прошлом правительстве страны во главе с Виктором Орбаном", - пишет "RT на русском" со ссылкой на Мадьяра.
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Премьер пообещал это сделать на пресс-конференции утром в субботу. Он также утверждает, что сведения, которые будут преданы огласке, сведут на нет решения съезда партии "Фидес".
Венгерская партия "Фидес", проигравшая парламентские выборы в апреле, в субботу проведет съезд, на котором будет реформирована ее структура и приняты кадровые решения по обновлению состава, председателем, как ожидается, на год будет переизбран экс-премьер Виктор Орбан.
Орбан при этом остается единственным кандидатом на пост главы партии. Как заявил ранее глава фракции "Фидес" в венгерском парламенте Гергей Гуйяш, без Орбана партия не может остаться единой.
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