Рейтинг@Mail.ru
Мадьяр пообещал разоблачить правительство Орбана - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:17 13.06.2026
Мадьяр пообещал разоблачить правительство Орбана

Мадьяр пообещал на пресс-конференции разоблачить правительство Орбана

© REUTERS / Nadja WohllebenПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© REUTERS / Nadja Wohlleben
Петер Мадьяр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о намерении обнародовать разоблачительную информацию о прошлом правительстве страны во главе с Виктором Орбаном.
  • Огласить информацию Мадьяр планирует на пресс-конференции в субботу.
  • В субботу партия «Фидес», проигравшая парламентские выборы в апреле, проведет съезд, на котором будет реформирована ее структура и приняты кадровые решения по обновлению состава.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр утверждает, что на предстоящей в субботу пресс-конференции обнародует информацию, которая, по его словам, разоблачит предыдущее правительство страны.
"Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на своей странице в соцсети X заявил о намерении обнародовать разоблачительную информацию о прошлом правительстве страны во главе с Виктором Орбаном", - пишет "RT на русском" со ссылкой на Мадьяра.
Митинг в поддержку президента Венгрии и против действий Мадьяра - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
В Будапеште прошел митинг против действий Мадьяра
7 июня, 20:07
Премьер пообещал это сделать на пресс-конференции утром в субботу. Он также утверждает, что сведения, которые будут преданы огласке, сведут на нет решения съезда партии "Фидес".
Венгерская партия "Фидес", проигравшая парламентские выборы в апреле, в субботу проведет съезд, на котором будет реформирована ее структура и приняты кадровые решения по обновлению состава, председателем, как ожидается, на год будет переизбран экс-премьер Виктор Орбан.
Орбан при этом остается единственным кандидатом на пост главы партии. Как заявил ранее глава фракции "Фидес" в венгерском парламенте Гергей Гуйяш, без Орбана партия не может остаться единой.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Мадьяр выступил против отмены права вето в ЕС
3 июня, 12:12
 
В миреПетер МадьярВиктор ОрбанВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала