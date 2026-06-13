Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о намерении обнародовать разоблачительную информацию о прошлом правительстве страны во главе с Виктором Орбаном.

Огласить информацию Мадьяр планирует на пресс-конференции в субботу.

В субботу партия «Фидес», проигравшая парламентские выборы в апреле, проведет съезд, на котором будет реформирована ее структура и приняты кадровые решения по обновлению состава.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр утверждает, что на предстоящей в субботу пресс-конференции обнародует информацию, которая, по его словам, разоблачит предыдущее правительство страны.

Премьер пообещал это сделать на пресс-конференции утром в субботу. Он также утверждает, что сведения, которые будут преданы огласке, сведут на нет решения съезда партии "Фидес".

Венгерская партия "Фидес", проигравшая парламентские выборы в апреле, в субботу проведет съезд, на котором будет реформирована ее структура и приняты кадровые решения по обновлению состава, председателем, как ожидается, на год будет переизбран экс-премьер Виктор Орбан.