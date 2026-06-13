Рейтинг@Mail.ru
Венгрия согласилась на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 13.06.2026
Венгрия согласилась на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Мадьяр: Венгрия согласна на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС 15 июня

© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгрия дала согласие на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС 15 июня.
  • Венгерский премьер Мадьяр подчеркнул, что открытие первого переговорного блока — это лишь первый шаг в долгом процессе.
БУДАПЕШТ, 13 июн - РИА Новости. Венгрия дала согласие на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС 15 июня, но это только первый шаг в многолетнем процессе, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
«
"Поскольку правительство Украины официально взяло на себя обязательство выполнить историческое соглашение (о правах венгров Закарпатья - ред.)... Венгрия смогла согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной в понедельник, 15 июня", - сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
При этом Мадьяр подчеркнул, что "открытие первого переговорного блока - это лишь первый шаг в долгом процессе", и привел в пример Черногорию, которая начала переговоры о вступлении в 2012 году, но пока не смогла их завершить.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Мадьяр напомнил об 11 требованиях Венгрии к Украине
18 мая, 19:04
 
В миреУкраинаВенгрияРоссияПетер МадьярЕвросоюзукраинское зерно
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала