Венгрия согласилась на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Венгрия дала согласие на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС 15 июня.
- Венгерский премьер Мадьяр подчеркнул, что открытие первого переговорного блока — это лишь первый шаг в долгом процессе.
БУДАПЕШТ, 13 июн - РИА Новости. Венгрия дала согласие на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС 15 июня, но это только первый шаг в многолетнем процессе, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
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"Поскольку правительство Украины официально взяло на себя обязательство выполнить историческое соглашение (о правах венгров Закарпатья - ред.)... Венгрия смогла согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной в понедельник, 15 июня", - сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
При этом Мадьяр подчеркнул, что "открытие первого переговорного блока - это лишь первый шаг в долгом процессе", и привел в пример Черногорию, которая начала переговоры о вступлении в 2012 году, но пока не смогла их завершить.
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