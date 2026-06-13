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Депутат АдГ рассказал, где в Германии лучше понимают Россию - РИА Новости, 13.06.2026
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08:21 13.06.2026
Депутат АдГ рассказал, где в Германии лучше понимают Россию

Урбан: жители востока ФРГ лучше понимают РФ, чем западные земли

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония Йорг Урбан заявил, что жители востока Германии лучше понимают Россию, чем западные земли.
  • По словам Урбана, на западе Германии лучше понимают англичан, французов и американцев.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Жители востока Германии лучше понимают Россию, чем западные земли, заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.
"Да, обязательно. И это неудивительно, потому в восточной части Германии люди учили (русский язык - ред.), работали, женились", - сказал собеседник агентства, комментируя мнение о том, что Восточная Германия лучше понимает Россию, чем западные земли.
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Политик добавил, что жители востока Германии совсем иначе относятся к России, чем жители запада страны.
"Но, с другой стороны, на западе Германии то же самое. Они лучше понимают англичан, французов и Соединенные Штаты", - сказал Урбан.
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