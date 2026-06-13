МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Жители востока Германии лучше понимают Россию, чем западные земли, заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.

Политик добавил, что жители востока Германии совсем иначе относятся к России, чем жители запада страны.

"Но, с другой стороны, на западе Германии то же самое. Они лучше понимают англичан, французов и Соединенные Штаты", - сказал Урбан.