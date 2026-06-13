Краткий пересказ от РИА ИИ Ирина Яровая заявила, что Украина стала полигоном для опасных изысканий и источником непредсказуемых биологических угроз для всего мира.

Парламентское расследование выявило тесную связь инвестиционной компании Rosemont Seneca Partners с основными подрядчиками Пентагона, включая компанию Метабиота (Metabiota).

Национальная разведка США подтвердила факт финансирования опасных биолабораторий, что, по словам Яровой, убедительно показало серьезную опасность для человечества опытов военно-биологического назначения.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украина стала полигоном для опасных изысканий и источником непредсказуемых биологических угроз для всего мира, заявила вице-спикер Госдумы, руководитель межфракционной рабочей группы по вопросам биологической безопасности Ирина Яровая.

Ранее офис главы нацразведки США обнародовал доказательства финансирования США биолабораторий более чем в 30 странах.

"Украина стала полигоном для опасных изысканий и источником непредсказуемых биологических угроз для всего мира", - сказала Яровая журналистам.

Вице-спикер Госдумы со ссылкой на итоговый доклад парламентской комиссии отметила, что еще в 2009 году сыном экс-президента США Джо Байдена Хантером была основана инвестиционная компания Rosemont Seneca Partners.

"В ходе расследования была доказана тесная связь данного фонда с основными подрядчиками Пентагона , включая компанию Метабиота (Metabiota)", - добавила она.

По ее словам, парламентское расследование разоблачило военно-биологический проект на Украине , который создавал серьезную угрозу для всего человечества.

"Подтвержденный национальной разведкой США факт финансирования опасных биолабораторий и те доказательства и выводы нашего парламентского расследования деятельности биолабораторий Пентагона на Украине, убедительно показали какую серьезную опасность для человечества имеют опыты военно-биологического назначения, связанные с модификацией особо опасных вирусов", - уточнила Яровая.