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Ирина Яровая назвала Украину полигоном для опасных изысканий - РИА Новости, 13.06.2026
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15:37 13.06.2026
Ирина Яровая назвала Украину полигоном для опасных изысканий

Ирина Яровая: Украина стала источником биологических угроз для всего мира

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на пленарном заседании. 22 сентября 2017
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на пленарном заседании. 22 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирина Яровая заявила, что Украина стала полигоном для опасных изысканий и источником непредсказуемых биологических угроз для всего мира.
  • Парламентское расследование выявило тесную связь инвестиционной компании Rosemont Seneca Partners с основными подрядчиками Пентагона, включая компанию Метабиота (Metabiota).
  • Национальная разведка США подтвердила факт финансирования опасных биолабораторий, что, по словам Яровой, убедительно показало серьезную опасность для человечества опытов военно-биологического назначения.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украина стала полигоном для опасных изысканий и источником непредсказуемых биологических угроз для всего мира, заявила вице-спикер Госдумы, руководитель межфракционной рабочей группы по вопросам биологической безопасности Ирина Яровая.
Ранее офис главы нацразведки США обнародовал доказательства финансирования США биолабораторий более чем в 30 странах.
"Украина стала полигоном для опасных изысканий и источником непредсказуемых биологических угроз для всего мира", - сказала Яровая журналистам.
Вице-спикер Госдумы со ссылкой на итоговый доклад парламентской комиссии отметила, что еще в 2009 году сыном экс-президента США Джо Байдена Хантером была основана инвестиционная компания Rosemont Seneca Partners.
"В ходе расследования была доказана тесная связь данного фонда с основными подрядчиками Пентагона, включая компанию Метабиота (Metabiota)", - добавила она.
По ее словам, парламентское расследование разоблачило военно-биологический проект на Украине, который создавал серьезную угрозу для всего человечества.
"Подтвержденный национальной разведкой США факт финансирования опасных биолабораторий и те доказательства и выводы нашего парламентского расследования деятельности биолабораторий Пентагона на Украине, убедительно показали какую серьезную опасность для человечества имеют опыты военно-биологического назначения, связанные с модификацией особо опасных вирусов", - уточнила Яровая.
Она подчеркнула, что заявления национальной разведки США только подтверждают принцип - все тайное когда-то становится явным.
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