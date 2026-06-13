СМИ: Украина столкнулась с критической ситуацией после ударов России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные столкнулись с острой нехваткой ракет Patriot, пишет New York Times.
- Темпы поставок ракет-перехватчиков не позволяют ВСУ организовать целостную противовоздушную оборону.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Украинские военные столкнулись с острой нехваткой ракет Patriot, пишет New York Times.
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"В последние недели ракетные удары России по Украине стали еще более жестокими и масштабными, поскольку российские военные стратеги используют одну из ее главных слабостей: у ВСУ не хватает ракет-перехватчиков Patriot, чтобы справиться с массированными ударами", — говорится в публикации.
В конце мая Владимир Зеленский написал письмо президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее Зеленский сообщил, что ни конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо.