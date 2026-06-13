СМИ: Украина столкнулась с критической ситуацией после ударов России

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"В последние недели ракетные удары России по Украине стали еще более жестокими и масштабными, поскольку российские военные стратеги используют одну из ее главных слабостей: у ВСУ не хватает ракет-перехватчиков Patriot, чтобы справиться с массированными ударами", — говорится в публикации.