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СМИ: Украина столкнулась с критической ситуацией после ударов России - РИА Новости, 13.06.2026
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13:43 13.06.2026
СМИ: Украина столкнулась с критической ситуацией после ударов России

NYT: ВСУ не могут организовать противовоздушную оборону из-за нехватки Patriot

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные столкнулись с острой нехваткой ракет Patriot, пишет New York Times.
  • Темпы поставок ракет-перехватчиков не позволяют ВСУ организовать целостную противовоздушную оборону.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Украинские военные столкнулись с острой нехваткой ракет Patriot, пишет New York Times.
«
"В последние недели ракетные удары России по Украине стали еще более жестокими и масштабными, поскольку российские военные стратеги используют одну из ее главных слабостей: у ВСУ не хватает ракет-перехватчиков Patriot, чтобы справиться с массированными ударами", — говорится в публикации.
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Обозреватели отметили, что темпы поставок украинцам необходимых ракет не дают ВСУ возможности организовывать целостную противовоздушную оборону. Ситуацию также усугубляет ближневосточных конфликт, где перехватчики Patriot нужны для США и их союзников.
В среду Telegraph писал, что Лондон захотел помочь Киеву в разработке некоего аналога системы ПВО Patriot.
В конце мая Владимир Зеленский написал письмо президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее Зеленский сообщил, что ни конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо.
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