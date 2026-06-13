ВСУ потерли до 45 военных в зоне действия "Днепра" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск «Днепр» нанесла поражение украинским формированиям в Запорожской области.
- Противник потерял до 45 военнослужащих, 18 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение украинским формированиям в Запорожской области, противник потерял до 45 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, 18 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского ведомства.
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