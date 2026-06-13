ВСУ потеряли более 235 военных в зоне действия "Севера" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 235 военнослужащих и военную технику в зоне действий российской группировки войск «Север».
- Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 235 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", которые улучшили тактическое положение, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
«
"Противник потерял более 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Катериновка и Лужки Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рубежное, Ивановка и Варваровка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18