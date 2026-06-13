Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ЕС произошел раскол по вопросу восстановления отношений с Россией, заявил украинский политолог Руслан Бортник.
- Многие страны ЕС понимают, что им придется восстанавливать экономические связи с Москвой после завершения конфликта.
- По этой же причине, пояснил Бортник, Италия и Польша выступают против того, чтобы только страны Е3 формировали единую переговорную позицию Европы по украинскому вопросу.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В ЕС произошел раскол по вопросу восстановления отношений с Россией, об этом в эфире своего YouTube-канала заявил украинский политолог Руслан Борник.
"Европа остается разделенной и фрагментированной как в вопросе войны на Украине, так и в оценке будущих отношений с Российской Федерацией", — сказал он.
"Формируется новая интересная ось в Европе", — резюмировал эксперт.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости единого переговорщика с Россией от Европы, подчеркнув, что использование различных форматов приводит только к фрагментации и путанице.
Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирать должны сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес Москвы.