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Произошедшее в ЕС из-за России вызвало панику в Киеве - РИА Новости, 13.06.2026
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03:08 13.06.2026
Произошедшее в ЕС из-за России вызвало панику в Киеве

Бортник: в ЕС случился раскол по вопросу отношений с Россией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЕС произошел раскол по вопросу восстановления отношений с Россией, заявил украинский политолог Руслан Бортник.
  • Многие страны ЕС понимают, что им придется восстанавливать экономические связи с Москвой после завершения конфликта.
  • По этой же причине, пояснил Бортник, Италия и Польша выступают против того, чтобы только страны Е3 формировали единую переговорную позицию Европы по украинскому вопросу.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В ЕС произошел раскол по вопросу восстановления отношений с Россией, об этом в эфире своего YouTube-канала заявил украинский политолог Руслан Борник.
"Европа остается разделенной и фрагментированной как в вопросе войны на Украине, так и в оценке будущих отношений с Российской Федерацией", — сказал он.
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При этом многие страны ЕС понимают, что им придется восстанавливать экономические связи с Москвой после завершения конфликта, добавил политолог. По его словам, для ряда государств принципиально важно присутствовать за переговорным столом уже сейчас.
По этой же причине, пояснил Бортник, Италия и Польша выступают против того, чтобы только страны Е3 формировали единую переговорную позицию Европы по украинскому вопросу.
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"Формируется новая интересная ось в Европе", — резюмировал эксперт.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости единого переговорщика с Россией от Европы, подчеркнув, что использование различных форматов приводит только к фрагментации и путанице.
Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирать должны сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес Москвы.
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