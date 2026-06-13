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СМИ: ЕС пойдет на крайнюю меру ради Украины - РИА Новости, 13.06.2026
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01:07 13.06.2026
СМИ: ЕС пойдет на крайнюю меру ради Украины

RS: ЕС рискует затянуть конфликт на Украине, начав возвращать беженцев

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС может затянуть украинский конфликт, если уступит требованиям Владимира Зеленского и начнет возвращать мужчин-беженцев, пишет Responsible Statecraft.
  • Сокращение числа добровольцев в украинской армии — это незамеченный аспект конфликта, отражающий более широкую структурную проблему.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. ЕС может затянуть украинский конфликт, уступив требованиям Владимира Зеленского и начав возвращать мужчин-беженцев, пишет американское издание Responsible Statecraft.
"Стремясь пополнить людские ресурсы Украины за счет притока (украинских. — Прим. ред.) мужчин, проживающих в ЕС, европейские правительства рискуют просто затянуть конфликт и увеличить число погибших военных", — говорится в материале.
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Как отмечает издание, сокращение числа добровольцев в украинской армии — это незамеченный аспект конфликта, отражающий более широкую структурную проблему, которую киевские чиновники пока не смогли решить.
"Это уже касается многих жителей Украины, где мужчины скрываются из страха быть задержанными сотрудниками ТЦК", — говорится в материале.
Срок действия текущих положений украинских беженцев истекает в марте 2027 года, но Еврокомиссия уже работает над их продлением еще на год и оценивает настроения среди государств-членов, особенно учитывая, что некоторые из них поддерживают введение определенных ограничений.
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Например, ранее появилось предложение ввести географическое ограничение при предоставлении убежища. Идея состояла в том, чтобы позволить властям отказывать в защите лицам из регионов Украины, считающихся безопасными, таких как Львовская область. От идеи отказались, поскольку Украина была исключена из списка безопасных стран и признана государством, полностью затронутым конфликтом.
По состоянию на конец марта текущего года 4,33 миллиона украинцев пользуются временной защитой в ЕС: 28,7% в Германии, 22,3% в Польше и 9% в Чехии.
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