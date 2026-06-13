Житель Энергодара пострадал от удара дрона

"Сегодня в медико-санитарную часть №145 поступил житель Энергодара, получивший травмы в результате атаки БПЛА на участке автодороги Великая Белозерка - Энергодар. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".

По его словам, в связи с сохраняющейся высокой угрозой атак беспилотников со стороны ВСУ жителям стоит быть предельно внимательными и осторожными при передвижении по автодорогам за пределами города.