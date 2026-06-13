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Житель Энергодара пострадал от удара дрона - РИА Новости, 13.06.2026
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16:36 13.06.2026 (обновлено: 16:46 13.06.2026)
Житель Энергодара пострадал от удара дрона

Житель Энергодара пострадал от удара дрона по дороге в город

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Энергодара пострадал от удара дрона по дороге в город.
  • Максим Пухов предупредил о сохраняющейся высокой угрозе атак БПЛА и призвал жителей быть внимательными и осторожными при передвижении по автодорогам за пределами города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Житель города-спутника Запорожской АЭС Энергодара пострадал от удара дрона по дороге в город, сохраняется высокая угроза атак БПЛА, сообщил мэр города Максим Пухов.
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"Сегодня в медико-санитарную часть №145 поступил житель Энергодара, получивший травмы в результате атаки БПЛА на участке автодороги Великая Белозерка - Энергодар. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, в связи с сохраняющейся высокой угрозой атак беспилотников со стороны ВСУ жителям стоит быть предельно внимательными и осторожными при передвижении по автодорогам за пределами города.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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