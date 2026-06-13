Сын убитой в Бодруме россиянки находится в Литве, рассказал адвокат

СТАМБУЛ, 13 июн – РИА Новости. Сын убитой в турецком Бодруме россиянки Ирины Двизовой и приговоренного к пожизненному сроку за ее убийство литовца Андрея Кушлевича сейчас в Литве, сообщила РИА Новости адвокат мужчины Эбру Чынар Куввет.

Согласно выводам турецкого следствия, Кушлевич после убийства забрал пятилетнего на тот момент сына и уехал в Литву. СМИ сообщали, что Кушлевич и Двизова конфликтовали из-за намерения женщины лишить его родительских прав на сына.