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Сын убитой в Бодруме россиянки находится в Литве, рассказал адвокат - РИА Новости, 13.06.2026
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08:46 13.06.2026
Сын убитой в Бодруме россиянки находится в Литве, рассказал адвокат

Адвокат Куввет: сын убитой в Бодруме россиянки Двизовой находится в Литве

Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела
Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд Бодрума приговорил Андрея Кушлевича к двум пожизненным срокам за убийство Ирины Двизовой и ее дочери.
  • Сын убитой Ирины Двизовой и Андрея Кушлевича сейчас находится в Литве и получает образование.
СТАМБУЛ, 13 июн – РИА Новости. Сын убитой в турецком Бодруме россиянки Ирины Двизовой и приговоренного к пожизненному сроку за ее убийство литовца Андрея Кушлевича сейчас в Литве, сообщила РИА Новости адвокат мужчины Эбру Чынар Куввет.
Суд Бодрума 13 мая приговорил Кушлевича к двум пожизненным срокам за убийство Двизовой и ее дочери, совершенное осенью 2023 года.
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"Сын убитой Ирины Двизовой и моего подзащитного Андрея Кушлевича Макар сейчас находится в родной стране – Литве. С ним все в порядке, он как и все дети получает образование", - сообщила адвокат.
Адвокат литовца ранее заявила о намерении подать апелляцию.
Согласно выводам турецкого следствия, Кушлевич после убийства забрал пятилетнего на тот момент сына и уехал в Литву. СМИ сообщали, что Кушлевич и Двизова конфликтовали из-за намерения женщины лишить его родительских прав на сына.
В январе 2024 года СК России возбудил уголовное дело по факту убийства россиянки и ее дочери по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц").
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