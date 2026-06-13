Сын убитой в Бодруме россиянки находится в Литве, рассказал адвокат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд Бодрума приговорил Андрея Кушлевича к двум пожизненным срокам за убийство Ирины Двизовой и ее дочери.
- Сын убитой Ирины Двизовой и Андрея Кушлевича сейчас находится в Литве и получает образование.
СТАМБУЛ, 13 июн – РИА Новости. Сын убитой в турецком Бодруме россиянки Ирины Двизовой и приговоренного к пожизненному сроку за ее убийство литовца Андрея Кушлевича сейчас в Литве, сообщила РИА Новости адвокат мужчины Эбру Чынар Куввет.
Суд Бодрума 13 мая приговорил Кушлевича к двум пожизненным срокам за убийство Двизовой и ее дочери, совершенное осенью 2023 года.
"Сын убитой Ирины Двизовой и моего подзащитного Андрея Кушлевича Макар сейчас находится в родной стране – Литве. С ним все в порядке, он как и все дети получает образование", - сообщила адвокат.
Адвокат литовца ранее заявила о намерении подать апелляцию.
Согласно выводам турецкого следствия, Кушлевич после убийства забрал пятилетнего на тот момент сына и уехал в Литву. СМИ сообщали, что Кушлевич и Двизова конфликтовали из-за намерения женщины лишить его родительских прав на сына.