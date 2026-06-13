Эксперт рассказал, уязвима ли macOS для вирусов

"В данном случае ключевой момент – сам факт атак на macOS. Не секрет, что активные пользователи криптовалют и соискатели высокооплачиваемых вакансий предпочитают компьютеры именно этой операционной системы, считая, что она гарантирует безопасность и что вирусов, нацеленных на Mac, нет и быть не может. Лишний раз убеждаемся, что это далеко не так", - сказал Шаров.