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Эксперт рассказал, уязвима ли macOS для вирусов - РИА Новости, 13.06.2026
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08:34 13.06.2026 (обновлено: 09:58 13.06.2026)
Эксперт рассказал, уязвима ли macOS для вирусов

Шаров: троянец JobStealer угрожает и macOS, и Window

© Sputnik / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Sputnik / Санат Имангалиев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская антивирусная компания «Доктор Веб» обнаружила троянца JobStealer, который опасен и для macOS, и для Windows.
  • По словам генерального директора компании Бориса Шарова, троянец JobStealer атакует в том числе пользователей macOS, которые часто считают свою операционную систему безопасной и свободной от вирусов.
ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Обнаруженный недавно российской антивирусной компанией "Доктор Веб" троянец JobStealer опасен и для macOS, и для Windows, рассказал РИА Новости генеральный директор антивирусной компании "Доктор Веб" Борис Шаров.
"В данном случае ключевой момент – сам факт атак на macOS. Не секрет, что активные пользователи криптовалют и соискатели высокооплачиваемых вакансий предпочитают компьютеры именно этой операционной системы, считая, что она гарантирует безопасность и что вирусов, нацеленных на Mac, нет и быть не может. Лишний раз убеждаемся, что это далеко не так", - сказал Шаров.
Он уточнил, что речь о вредоносном ПО троянце JobStealer, которое атакует и Windows, и macOS.
Глава ИТ-компании отметил, что подобные схемы используются не только для соискателей, но и для компаний, ищущих специалистов.
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