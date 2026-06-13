Эксперт рассказал, уязвима ли macOS для вирусов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская антивирусная компания «Доктор Веб» обнаружила троянца JobStealer, который опасен и для macOS, и для Windows.
- По словам генерального директора компании Бориса Шарова, троянец JobStealer атакует в том числе пользователей macOS, которые часто считают свою операционную систему безопасной и свободной от вирусов.
ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Обнаруженный недавно российской антивирусной компанией "Доктор Веб" троянец JobStealer опасен и для macOS, и для Windows, рассказал РИА Новости генеральный директор антивирусной компании "Доктор Веб" Борис Шаров.
"В данном случае ключевой момент – сам факт атак на macOS. Не секрет, что активные пользователи криптовалют и соискатели высокооплачиваемых вакансий предпочитают компьютеры именно этой операционной системы, считая, что она гарантирует безопасность и что вирусов, нацеленных на Mac, нет и быть не может. Лишний раз убеждаемся, что это далеко не так", - сказал Шаров.
Он уточнил, что речь о вредоносном ПО троянце JobStealer, которое атакует и Windows, и macOS.
Глава ИТ-компании отметил, что подобные схемы используются не только для соискателей, но и для компаний, ищущих специалистов.