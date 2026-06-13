Иран не получит денег от США в рамках сделки, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что сделка США и Ирана не предусматривает передачи Тегерану денежных средств.
- Президент США сообщил, что подписание сделки запланировано на воскресенье.
- Официальный представитель МИД Ирана Багаи сообщил о высокой вероятности завершения работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США в ближайшие дни.
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Сделка США и Ирана не предусматривает передачи Тегерану денежных средств, заявил американский президент Дональд Трамп.
Он сообщил, что подписание сделки запланировано на воскресенье.
Ранее в субботу, 13 июня, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о том, что вероятность завершения работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США в ближайшие дни весьма высокая.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. По оценке главы Белого дома, соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные.