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Иран не получит денег от США в рамках сделки, заявил Трамп - РИА Новости, 13.06.2026
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20:27 13.06.2026
Иран не получит денег от США в рамках сделки, заявил Трамп

Трамп: Иран не получит денег от США в рамках сделки

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что сделка США и Ирана не предусматривает передачи Тегерану денежных средств.
  • Президент США сообщил, что подписание сделки запланировано на воскресенье.
  • Официальный представитель МИД Ирана Багаи сообщил о высокой вероятности завершения работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США в ближайшие дни.
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Сделка США и Ирана не предусматривает передачи Тегерану денежных средств, заявил американский президент Дональд Трамп.
"В отличие от выплат Обамы (бывший президент США Барак Обама - ред.), исчислявшихся сотнями миллиардов долларов, включая 1,7 миллиарда наличной "зеленью", никакой передачи денег не произойдет", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он сообщил, что подписание сделки запланировано на воскресенье.
Ранее в субботу, 13 июня, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о том, что вероятность завершения работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США в ближайшие дни весьма высокая.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. По оценке главы Белого дома, соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные.
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