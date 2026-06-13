Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп отправился играть в гольф в штат Вирджиния в ожидании сделки с Ираном.
- Он сообщил в своей соцсети, что подписание сделки США и Ирана запланировано на воскресенье.
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ожидании сделки с Ираном отправился играть в гольф по соседству с Вашингтоном, сообщает его журналистский пул.
Как сообщили репортеры Белого дома, американский лидер отправился в соседний с Вашингтоном штат Вирджиния, где у него находится гольф-курорт. По данным пула, кортеж президента прибыл на поле для гольфа после полудня (19.00 мск).
Согласно графику Трампа, вечером субботы он примет участие в ужине со сторонниками своего движения MAGA ("Сделаем Америку снова великой"). Мероприятие намечено на 19.00 местного времени (02.00 мск воскресенья) и пройдет недалеко от президентского гольф-курорта в городе Стерлинг в Вирджинии.