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Трамп в ожидании сделки с Ираном отправился играть в гольф - РИА Новости, 13.06.2026
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20:23 13.06.2026
Трамп в ожидании сделки с Ираном отправился играть в гольф

Трамп в ожидании сделки с Ираном проводит день за игрой в гольф

© AP Photo/Patrick Semansky, FileДональд Трамп за игрой в гольф
Дональд Трамп за игрой в гольф - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo/Patrick Semansky, File
Дональд Трамп за игрой в гольф . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп отправился играть в гольф в штат Вирджиния в ожидании сделки с Ираном.
  • Он сообщил в своей соцсети, что подписание сделки США и Ирана запланировано на воскресенье.
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ожидании сделки с Ираном отправился играть в гольф по соседству с Вашингтоном, сообщает его журналистский пул.
Как сообщили репортеры Белого дома, американский лидер отправился в соседний с Вашингтоном штат Вирджиния, где у него находится гольф-курорт. По данным пула, кортеж президента прибыл на поле для гольфа после полудня (19.00 мск).
Позже американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social заявление о том, что подписание сделки США и Ирана запланировано на воскресенье, не уточнив деталей о мероприятии.
Согласно графику Трампа, вечером субботы он примет участие в ужине со сторонниками своего движения MAGA ("Сделаем Америку снова великой"). Мероприятие намечено на 19.00 местного времени (02.00 мск воскресенья) и пройдет недалеко от президентского гольф-курорта в городе Стерлинг в Вирджинии.
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