Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что США заберут обогащенный уран из Ирана, когда ситуация успокоится.
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что США заберут обогащенный уран из Ирана, когда ситуация успокоится и наступит подходящий момент.
"В подходящее время, когда все успокоится, мы придем и заберем ядерную пыль", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
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Трамп ранее объяснял, что под "ядерной пылью" подразумевает обогащенный уран.
"Мы рассчитываем на сотрудничество с Ираном и всем Ближним Востоком в долгосрочной перспективе", - добавил Трамп.
Он также выразил надежду на быстрый и легкий процесс достижения договоренности.
"Если же этого не произойдет, у нас есть крайняя мера - будем надеяться, что прибегать к ней больше никогда не придется", - резюмировал президент США.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что Тегеран настаивает на том, чтобы вопрос высокообогащенного урана решался на его территории.
Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в РФ, однако, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вашингтон пока не принимает предложения Москвы.
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